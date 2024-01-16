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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 24 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 24 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarla 24 Filistinliyi gözaltına aldı. El Halil, Cenin ve Kalkilya kentlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 kişi El Halil'de, 6 kişi Cenin'de ve 2 kişi Kalkilya'da gözaltına alındı. Ayrıca, Yahudi yerleşimciler Ramallah'ın kuzeyindeki Sencel beldesinde Filistinlilere ait araçlara saldırarak maddi zarara neden oldu. İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar artış gösteriyor.

İsrail Güçleri Batı Şeria\'da 24 Filistinliyi Gözaltına Aldı
16.01.2024 - 10:35,
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenleyerek 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil, Cenin ve Kalkilya kentlerine baskın düzenledi.

El Halil kentinin çeşitli bölgelerinde 16, Cenin'in güneybatısındaki Yabed beldesinde 6 Filistinliyi gözaltına alan İsrail güçleri, Kalkilya kentinde de 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, WAFA'da yer alan diğer bir habere göre, Yahudi yerleşimciler Ramallah'ın kuzeyindeki Sencel beldesinde Filistinlilere ait araçlara saldırdı.

Batı Şeria'da inşa ettikleri yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimciler, söz konusu beldede çok sayıda aracın camlarını kırarak maddi zarara neden oldu.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, dün yaptığı açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 5 bin 930 olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
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