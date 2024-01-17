İsrail güçleri Batı Şeria\'da baskınlara devam ediyor

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaptığı baskınlara devam etti.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, el-Bire kentine yaptığı baskında, Filistinlilerin evlerine girdi.
İsrail güçleri evine baskın yaptığı Bedriye el-Bulu adlı Filistinli kadın öğretmeni gözaltına aldı.
İsrail güçleri ayrıca Ramallah kentinin batısına da baskın gerçekleştirdi.
İşgal ordusuna ait çok sayıda askeri araç kentin sokaklarına girerken, İsrail askerleri kentin çeşitli bölgelerinde konuşlandı.
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