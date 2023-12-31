İsrail Güçleri Batı Şeria\'daki Mülteci Kamplarına Baskın Düzenledi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki 5 mülteci kampına baskın düzenleyerek, 4 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, çok sayıda İsrail askeri, Batı Şeria'daki Tulkerim kentindeki Tulkerim ile Nur Şems, Nablus'taki Asker, Eriha'daki Akabe Cebr ve El-Halil'deki el-Fevvar mülteci kamplarına baskın düzenledi.

Nur Şems Mülteci Kampı ile Tulkerim'e giren İsrail askerleri yüksek binaların çatısına keskin nişancılar konuşlandırarak, buldozerlerle de kampın altyapı sistemlerini ve Filistinlilere ait mülkleri tahrip etti.

İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine yaptığı baskınlarda kötü muamele, darp ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve evleri tahrip etme gibi ihlallerde bulundu.

İHA saldırısında 4 Filistinli yaralandı

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) ile Nur Şems ile Tulkerim mülteci kampına düzenlenen saldırıda ise biri ağır 4 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sağlık görevlilerinin yaralı Filistinlilere müdahale etmesini engellediği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti de daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 16 kişiyi daha gözaltına aldığı ve 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 4 bin 876'ya yükseldiğini bildirmişti.