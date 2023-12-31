 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Güçleri Batı Şeria'daki Mülteci Kamplarına Baskın Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Güçleri Batı Şeria'daki Mülteci Kamplarına Baskın Düzenledi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki 5 mülteci kampına baskın düzenleyerek, 4 Filistinliyi yaraladığı bildirildi. İsrail askerleri, baskınlarda kötü muamele, darp ve evleri tahrip etme gibi ihlallerde bulundu. İsrail ordusuna ait insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda ise biri ağır 4 Filistinli yaralandı.

İsrail Güçleri Batı Şeria\'daki Mülteci Kamplarına Baskın Düzenledi
31.12.2023 - 15:41,  Güncelleme: 15:46
Abone Ol

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki 5 mülteci kampına baskın düzenleyerek, 4 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, çok sayıda İsrail askeri, Batı Şeria'daki Tulkerim kentindeki Tulkerim ile Nur Şems, Nablus'taki Asker, Eriha'daki Akabe Cebr ve El-Halil'deki el-Fevvar mülteci kamplarına baskın düzenledi.

Nur Şems Mülteci Kampı ile Tulkerim'e giren İsrail askerleri yüksek binaların çatısına keskin nişancılar konuşlandırarak, buldozerlerle de kampın altyapı sistemlerini ve Filistinlilere ait mülkleri tahrip etti.

İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine yaptığı baskınlarda kötü muamele, darp ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve evleri tahrip etme gibi ihlallerde bulundu.

İHA saldırısında 4 Filistinli yaralandı

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) ile Nur Şems ile Tulkerim mülteci kampına düzenlenen saldırıda ise biri ağır 4 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sağlık görevlilerinin yaralı Filistinlilere müdahale etmesini engellediği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti de daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 16 kişiyi daha gözaltına aldığı ve 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 4 bin 876'ya yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Batı Şeria'daki Mülteci Kamplarına Baskın Düzenledi - Son Dakika


15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02
Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50
CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz 'Seçimler' deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı

Son Dakika
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50 CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 16:00:42. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Güçleri Batı Şeria'daki Mülteci Kamplarına Baskın Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement