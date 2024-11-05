İsrail Güçleri Tubas'ta Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Güçleri Tubas'ta Filistinliyi Öldürdü

İsrail askerleri, Tubas'ta baskınlar düzenleyerek 1 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda ev tahrip edildi.

05.11.2024 08:16
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde 1 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece boyunca pek çok noktaya baskın düzenledi. Baskınların adresi, Tubas, Kalkilya ve Kabatiya oldu.

Askerler, Tubas kentinin güneyindeki Tammun kasabasında bir evi kuşatarak "Energa" tanksavar silahıyla bombaladı. Askerlerin evin çevresinden çekilmesinin ardından sağlık ekipleri evin içinden parçalanmış ve kimliği tespit edilemeyen bir Filistinlinin cesedini çıkardı.

İsrail güçleri ayrıca Tubas'ın güneyindeki El-Faria Mülteci Kampına paletli buldozerler ve çok sayıda askeri devriye aracıyla baskın düzenledi. Ana cadde üzerinde konuşlanan askerler buldozerlerle caddeyi ve altyapıyı tahrip etti. Askerler kamp içindeki bazı evleri de basarak sokak aralarında gelişigüzel ateş açtı.

Kalkilya kentinde de El-Vad Caddesi ile El-Merec ve Hıllet Nevfel bölgeleri ile bazı evlere baskınlar düzenlendi.

Cenin'in güneyindeki Kabatiya kasabasına baskın düzenleyen askerler, kasabanın giriş çıkışlarını kapattı, evlerde arama yaptı ve buldozerlerle altyapıyı tahrip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Tubas'ta Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika

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