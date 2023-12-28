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İsrail güçlerinin saldırısında yaralanan Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail güçlerinin saldırısında yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Tarık eş-Şahşir hayatını kaybetti. İsrail'in saldırıları sonucunda ölen Filistinlilerin sayısı 314'e yükseldi.

İsrail güçlerinin saldırısında yaralanan Filistinli hayatını kaybetti
28.12.2023 - 12:29,
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinli, hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 10 gün önce Nablus'a düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Tarık eş-Şahşir'in (21) bugün öldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 314 oldu.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın farklı kentlerinde düzenlediği baskında 16 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gece boyu düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürmüş, 14 kişiyi de yaralamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail güçlerinin saldırısında yaralanan Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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