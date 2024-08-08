Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı - Son Dakika
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Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı

Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı

İsrail Güvenlik Kabinesi, Tel Aviv'deki yer altı komuta odasında bir araya geldi. Toplantıda, İran ve Hizbullah ile devam eden gerilim ele alındı. İsrail ordusunun Hizbullah'a karşı önleyici bir saldırı düzenleme emri alma olasılığına hazırlandığı iddia edildi.

08.08.2024 22:18
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Gazze'de 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam eden İsrail, İsmail Haniye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği suikastların ardından gelebilecek olası bir misilleme saldırıya karşı tetikte bekliyor. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin başkent Tel Aviv'de Genelkurmay Başkanlığı'nın "Çukur" olarak da adlandırılan yeraltı komuta odasında toplandığı bildirildi.

İsrail basınına göre; İran ve Hizbullah ile devam eden gerilimin gölgesinde Güvenlik Kabinesi bir araya geldi.

İSRAİL TELEVİZYONLARINDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Öte yandan İsrail televizyonu toplantının gündemine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun Güvenlik Kabinesinden Hizbullah'a karşı önleyici bir saldırı düzenleme emri alma olasılığına hazırlandığını ileri sürdü.

Kanal 13 televizyonu ise Tel Aviv'in elindeki son değerlendirmelerin Hizbullah'ın Fuad Şükür'ün öldürüldüğü saldırıya karşılık üst düzey bir İsrailli yetkiliyi hedef almaya çalışacağı yönünde olduğunu iddia etti. İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ölmüştü.

Kaynak: AA

Genelkurmay Başkanlığı, Tel Aviv, İsrail, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Misilleme korkusu yaşayan İsrail 'Çukur'da toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ayhan Yıkıcı: nerede toplanırsa toplansınlar sonuç değişmeyecek.. o ağaç ve taş dile gelecek... 247 6 Yanıtla
    Harun Çelik: Şu hurafelerden ebabil kuşlarından fillerden arılardan medet ummayı bırakın ilim ilim ilim ilim illla ilim İLLA İLİM 0 1 Muhammed Boğatekin: ne güzel dedin 0 1 Emir Tokmak: Buna güvenip herkes klavye başında bekliyor 0 0 mustafa sagdic: ne zaman ?? 0 0 mustafa sagdic: ne zaman ? 0 0
  • Oooo: İnsana insan gibi bakıp dünyadaki diğer ülkeler gibi insanca davranmazsanız böyle korku içinde deliklerde yaşamaya devam edersiniz! 101 4 Yanıtla
  • Deutschland: korkmayın size karşı gelecek mikrofona konuşmak dışında bir delikanlı yok 34 30 Yanıtla
  • Ömer Özen: ne misilleme korkusu adamlar her yeri istediği gibi vuruyo 2000 km ilerideki ülkeyi bile vuruyoda istese mısırida vurur iranida vurur kimsede kinamaktan öteye gidemez amerika hazirda duruyo para var adamlarda nede olsa dunya ekonomisi adamlarda 14 0 Yanıtla
  • İbrahimm Bas: yaw atmayın artık yeter boş boş haberler bunadı artık 6 2 Yanıtla
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