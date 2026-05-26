İsrail, Hamas Komutanını Hedef Aldı

26.05.2026 23:56
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas komutanı Muhammed Avde'nin öldüğünü iddia etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde'nin öldüğü öne sürüldü.

Yedioth Ahronot gazetesinin İsrailli bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze kentinin Rimal Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında Kassam Tugayları komutanlarından Avde'nin yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Gazeteye konuşan güvenlik yetkilisi, İsrail'de Avde'nin suikast girişiminden sağ çıkmamış olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'ndeki bir apartmana hava saldırısı düzenlediği, saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde'nin hedef alındığını iddia etmişti.

Ortak açıklamada, saldırının Netanyahu ile Katz'ın talimatıyla gerçekleştirildiği aktarılırken, Avde'nin Kassam Tugayları'nın yeni lideri olduğu ileri sürülmüştü.

İsrail ordusunun 15 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad, eşi ve kızıyla birlikte yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 00:08:19. #7.12#
