İsrail hapishanelerinde Ekim 2023'ten bu yana 92 Filistinli esir hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail hapishanelerinde Ekim 2023'ten bu yana 92 Filistinli esir hayatını kaybetti

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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde kimlikleri açıklanan 92 Filistinli esirin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamaya göre 1967'den bu yana hayatını kaybeden ve kimlikleri belirlenen esir sayısı 329'a, cenazesi alıkonulan tutuklu sayısı ise 100'e yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde kimlikleri açıklanan 92 Filistinli esirin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, El Halil kentinden Filistinli Mutaz Ebu Suneyne'nin hayatını kaybetmesinin ardından, Gazze'de soykırımın başlamasından bu yana hayatını kaybeden ve kimlikleri açıklanan esirlerin sayısının 92'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Filistinli esirlerin işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal, cinsel saldırı, kötü muamele, aşağılama ve en temel insani haklardan mahrum bırakılma gibi bir dizi suç ve ihlalin sonucunda hayatını kaybettiği vurgulandı.

Gazze'den alıkonulan bazı kişilerin zorla kaybedilmesi nedeniyle akıbetlerinin hala bilinmediğine dikkat çekilen açıklamada, tanıklık ve verilerin, onlarca Filistinli esirin sahada infaz edildiğine işaret ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden ve kimlikleri belirlenen Filistinli esirlerin sayısı ise 329'a yükseldi.

Cenazeleri alıkonulan Filistinli esir sayısı 100'e ulaştı

İsrail tarafından cenazeleri alıkonulan ve kimlikleri belirlenen tutukluların sayısının ise 100'e ulaştığı, bunlardan 89'unun Gazze soykırımının başlamasından bu yana hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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