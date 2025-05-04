İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklular Tehlikede - Son Dakika
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İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklular Tehlikede

Filistinli esirlerin kötü muamele ve tıbbi ihmal nedeniyle ölme riski artıyor; Zeğari uluslararası yardıma çağırdı.

04.05.2025 00:34
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İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin, gördükleri kötü muamele, işkence ve tıbbi ihmal sebebiyle yavaş yavaş öldüğü belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zeğari, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Avrupa Filistinli Esirleri Destekleme İttifakı" konferansında, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

İsrail hapishanelerinin, Filistinli tutuklular için işkence alanlarına dönüştüğünü ifade eden Zeğari, serbest bırakılan tutukluların ifadeleri ve avukatların gerçekleştirdiği ziyaretlerden çıkan sonuçların, tutukluların benzeri görülmemiş işkencelere, açlığa, tıbbi ihmale, tecavüz dahil cinsel istismara maruz kaldıklarını belgelediğini söyledi.

Zeğari, tutuklular arasında salgın hastalıkların yayıldığına ve tedaviden de mahrum bırakıldıklarına işaret ederek, bunun Gazze'deki soykırımın başından bu yana onlarca tutuklunun ölümüne neden olduğunu dile getirdi.

"Hapishanelerdeki binlerce Filistinli, zikrettiğimiz bu suçlardan ve tutukluları fiziksel ve psikolojik olarak yıpratma politikaları sebebiyle yavaş yavaş ölüyor." ifadesini kullanan Zeğari, uluslararası hukuk sistemini üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve İsrail'in "vahşi" sistemi karşısındaki eylemsizlik halinden çıkmaya çağırdı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklular Tehlikede - Son Dakika

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