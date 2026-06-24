İsrail Hapishanelerindeki Zorlu Koşullar

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinden yaklaşık 6 ay önce serbest bırakılan Filistinli gazeteci Mucahid Beni Muflih'in sağlık durumunun, tutukluların maruz kaldığı ağır koşulları yansıttığını belirterek İsrail cezaevlerini "yavaş ve doğrudan ölüme yol açan imha hapishaneleri" olarak niteledi.

Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki uygulamaların Filistinli tutuklulara yönelik sistematik ihlallere dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, gazeteci Beni Muflih'in yaşadıklarının istisnai bir durum olmadığı, binlerce Filistinli tutuklunun İsrail hapishanelerinde işkence, aç bırakma, tıbbi bakımdan mahrum bırakılma, fiziksel ve psikolojik şiddet ile sürekli psikolojik baskıya maruz kaldığı vurgulandı.

Filistinli kurumların, serbest bırakıldıktan sonra sağlık ve psikolojik açıdan ağır sorunlar yaşayan yüzlerce eski tutukluyu takip ettiği aktarılan açıklamada, yeniden gözaltına alınma korkusu nedeniyle birçok vakanın kamuoyuna yansımadığı ifade edildi.

Cemiyetin açıklamasında, Beni Muflih'in Haziran 2025'te idari tutukluluk kapsamında gözaltına alındığı, Ocak 2026'da ise serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

Beni Muflih'in, tahliyesinden yalnızca iki gün sonra şiddetli beyin kanaması geçirdiği kaydedilen açıklamada, ağır durumda hastaneye kaldırılan gazetecinin bir dizi ameliyat geçirdiği, hala uzun ve karmaşık bir tedavi sürecine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Gardiyanların insafına bırakıldık

Gazeteci Beni Muflih, tutukluluk deneyiminin kendisine "ekmeğin bile ulaşılamaz bir hayale dönüştüğü gerçek açlığı" yaşattığını belirterek, günlük hayatın en sıradan ihtiyaçlarının bile gardiyanların insafına bırakıldığı bir aşağılanma düzenine maruz kaldığını söyledi.

Tedavi sürecinde en basit günlük hareketlerin dahi büyük bir kazanım haline geldiğini ifade eden Beni Muflih, yaşadıklarının kendisine yeterli gıda, temiz su, güvenli uyku, hareket özgürlüğü ve insanca yaşamanın değerini yeniden öğrettiğini dile getirdi.

Cemiyetin açıklamasında, Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana Filistinli gazetecilerin hedef alınmasının benzeri görülmemiş şekilde arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada, öldürme, gözaltı ve takip uygulamalarının yoğunlaştığına işaret edilerek, Ekim 2023'ten bu yana gazetecilere yönelik gözaltı vakalarının 245'i aştığı bildirildi.

Gazeteci Beni Muflih, bugün Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafta, geçirdiği ameliyatlar nedeniyle kafatasının bir bölümünü kaybetmiş halde görüntülendi.

Fotoğrafta ayrıca Beni Muflih'in, önemli ölçüde kilo verdiği ve sağlık durumunun ciddi şekilde etkilendiği görüldü.