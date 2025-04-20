İsrail Hapishanesinde 65. Filistinli Tutuklu Hayatını Kaybetti

İsrail'in Ofer Hapishanesi'ndeki yaralı Filistinli tutuklunun hayatını kaybettiği ve böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana hapishanelerde ölen Filistinlilerin sayısının 65'e yükseldiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, Beytüllahim'in El-Ubeydiye kasabası sakinlerinden Nasır Halil Muhammed er-Radayide'nin (49), 18 Eylül 2023'te İsrail güçleri tarafından ateş açılarak vurulduğu ve gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail'deki Shaare Zedek Hastanesi'nde tedavi altına alınan Radayide'nin durumunun stabil hale gelmesi üzerine Ofer Hapishanesi'ne nakledildiği belirtilen açıklamada, Radayide'nin dün İsrail'deki Hadassah Hastanesi'ne sevk edildiği ve orada hayatını kaybettiği bildirildi.

Radayide'nin, son 4 günde hapishanelerde ölen 2'nci, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen 65'inci tutuklu olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, bu dönemin Filistinli esir ve tutuklular tarihindeki en kanlı dönem olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 1967'den bu yana ölen ve kimlikleri açıklanan esir sayısının 302 olduğuna işaret edilerek, bunlardan 74'ünün cenazesinin hala İsrail tarafından alıkonduğu belirtildi.

İsrail hapishanelerindeki tutuklu ölümlerinde yaşanan artışın; tutukluluk süresinin uzaması, işkence, açlık, her türlü saldırı, tıbbi ihmal, cinsel saldırı ve uyuz gibi ciddi ve bulaşıcı hastalıklara yakalanmalarına yol açan koşulların kasıtlı olarak dayatılmasıyla daha da tehlikeli bir hal alacağı uyarısı yapıldı.