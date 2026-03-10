İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'nde Kısıtlama Getirdi - Son Dakika
İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'nde Kısıtlama Getirdi

10.03.2026 14:15
İsrail, El Halil'deki camiye yalnızca 50 kişinin girmesine izin veriyor, ibadet özgürlüğü ihlal ediliyor.

EL İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde vakit namazları için camiye yalnızca 50 kişinin girmesine izin verdiği belirtildi.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Mutaz Ebu Suneyne AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in bir süre kapalı tuttuğu camiye girişlerde kısıtlamalarını sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in 6 Mart Cuma'dan bu yana vakit namazlarında camiye yalnızca 50 kişinin girişine izin verdiğini ifade eden Ebu Suneyne, İsrail'in bu keyfi uygulamalarının uluslararası hukuku ve ibadet özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtti.

Ebu Suneyne, camiye girişlerde herhangi bir kısıtlama yapılmamasını istedi.

İsrail ordusu 28 Şubat'ta, İran'a yönelik saldırıyla eş zamanlı işgal altındaki Batı Şeria'da aldığı bir dizi önlem kapsamında, güneydeki El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatmış, 6 Mart'ta cuma namazında çok sınırlı sayıda kişinin içeri alınmasına izin vermişti.

Kaynak: AA

