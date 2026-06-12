İsrail Hastaneyi Vurdu: 10 Sağlık Görevlisi Yaralı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da İsrail tarafından bir hastanenin yakınına düzenlenen saldırıda 10 sağlık görevlisinin yaralandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

İsrail'in hedef aldığı Hiram Hastanesi'nin Lübnan'ın güney bölgesinde olduğunu söyleyen Dujarric, "Saldırıda 10 personel yaralandı, hastane binaları hasar gördü ve araçlar da etkilendi. Bu, 2 Mart'ta başlayan gerginliğin tırmanmasından bu yana Hiram Hastanesi'ni etkileyen en az beşinci olaydır." ifadelerini kullandı.

Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) raporlarını paylaşarak, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da vurulan hastane sayısının 17 olduğunu, bunlardan üçünün saldırılarda tamamen yıkıldığını aktardı.

İsrail ordusunun hastaneleri hedef aldığı saldırılarda 135 sağlık çalışanı ve ilk müdahale görevlisinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 400 kişinin de yaralandığı bilgilerini paylaşan Dujarric, "Dünyanın dört bir yanındaki birçok çatışmada defalarca söylediğimiz gibi, uluslararası hukuka göre hastaneler ve sağlık personeli her zaman korunmalıdır." dedi.

Dujarric ayrıca, İsrail savaş uçakları tarafından dün, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) operasyon bölgesinde toplam 8 hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

UNIFIL raporlarına göre bölgede aynı gün 531 füzenin ateşlendiğini anlatan Dujarric, bu füzelerin 526'sının İsrail, 5'inin ise "muhtemelen Hizbullah tarafından" atıldığını kaydetti.

İsrail ordusunun, dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yer alan Hiram Hastanesi yakınındaki binaya düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bildirilmişti.