İsrail Hava Sahası Kapalı Surprizi - Son Dakika
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İsrail Hava Sahası Kapalı Surprizi

12.06.2026 12:08
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Bir ülke, İsrail'in İran'a saldırısında hava sahasını kapatarak hazırlıksız yakaladı.

İsrail'in bu hafta İran'a düzenlediği saldırılar sırasında bölgedeki bir ülkenin geçmişteki işbirliğine rağmen hava sahasını kapatmasıyla "büyük bir sürpriz yaşayarak" hazırlıksız yakalandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, adı açıklanmayan bir bölge ülkesi, geçmişteki saldırılarda izin vermesine rağmen bu hafta başında İran'a düzenlenen yeni saldırılar sırasında hava sahasını İsrail'e kapattı.

Haberde, İsrail yönetiminin iki ülke arasında geçmişte olduğu gibi bir işbirliği beklemesi nedeniyle bu kararın sürpriz olduğu ve Tel Aviv'in hazırlıksız yakalandığı belirtildi.

Habere göre İsrail, hava sahasını kapatma kararının siyasi bir mesaj verme amacı taşıdığına inanıyor.

İsrail ordusu 7 Haziran'da ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan aynı gün akşam saatlerinde 3 dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu da İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

Saldırıların 8 Haziran'da karşılıklı durdurulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Hava Sahası Kapalı Surprizi - Son Dakika

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