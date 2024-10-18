İsrail Hava Saldırıları Lübnan'da Can Almaya Devam Ediyor

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HİYAM, 18 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın Hiyam kentinde İsrail hava saldırılarının ardından yükselen dumanlar, 17 Ekim 2024.

Lübnan Bakanlar Kurulu'nun Perşembe günü yayımladığı rapora göre, 8 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Hizbullah çatışmasından bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 2.412'ye, yaralananların sayısının ise 11.285'e yükseldi. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)