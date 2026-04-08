İsrail Hava Saldırısı: 10 Ölü

08.04.2026 16:55
İsrail ordusu, Lübnan'da cenaze töreni sırasında sivilleri hedef alarak 10 kişinin ölümüne neden oldu.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusunda cenaze törenine katılmak üzere mezarlık yakınında bekleyenleri hedef aldığı hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut, ülkenin güneyi ve doğusundaki birçok bölgeye eş zamanlı saldırılar düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail uçakları, Lübnan'ın doğusunda yer alan Şemstar beldesinde bir kişinin cenaze törenine katılmak üzere mezarlık yakınında bekleyen sivilleri hedef aldı.

İsrail, 10 dakikada 100 saldırı düzenledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 10 dakikada eş zamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Saldırılarda Hizbullah'ın "komuta merkezi ve askeri tesisinin" hedef alındığı iddia edilmişti.

Açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut, doğuda Bekaa ve güney bölgelerinde "geniş çaplı hava saldırı dalgasının" tamamlandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
