İsrail Hava Saldırısında 21 Yaralı
İsrail Hava Saldırısında 21 Yaralı

21.03.2026 00:02
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırıda 21 kişi yaralandı, sağlık ekipleri hedef alındı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Deyr ez-Zahrani beldesine düzenlediği hava saldırısında 2'si kadın 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Nebatiye'ye bağlı Deyr ez-Zahrani beldesine düzenlediği saldırıda 2'si kadın 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılara müdahale etmek üzere bölgeye giden sağlık ekiplerinin araçlarının da hedef alındığı, 3 ambulansın saldırıya uğradığı ve sağlık görevlilerinin son anda kurtulduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun sağlık tesisleri ve ekiplerini hedef almasının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilerek, uluslararası topluma bu ihlallerin durdurulması için ciddi adımlar atma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1021 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 641 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

