İsrail Hava Saldırısında 4 Ölü, 13 Yaralı

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İsrail'in Lübnan'ın doğusunda Bekaa ilinde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Batı Bekaa ilçesinin Balul beldesinde bir apartman dairesini bombaladı.

Saldırıda o sırada evde bulunan aynı ilçedeki Suhmur beldesi Belediye Başkanı Haydar Şahla'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 448 kişi öldü, 11 bin 471 kişi yaralandı.