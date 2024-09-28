İsrail, Hizbullah'a 140 Hedef Vurdu

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İsrail ordusu, dün akşamdan bu yana Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği 140 hedefi vurduğunu bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarında Hizbullah hedeflerini vurmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen 140 hedefin dün akşamdan bu yana vurulduğu ifade edilen açıklamada, "Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bulunduğu yere her biri yaklaşık 1 ton olmak üzere 85 füzeyle yaklaşık 80 ton patlayıcı atıldığı" kaydedildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan topraklarındaki askeri gücü ve altyapısını yıkmak üzere saldırıların süreceğine işaret edildi.

İsrail savaş uçakları, cuma akşamı, Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine güçlü bir saldırı düzenlemişti.

Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail'in iddialarına uzun süre sessiz kalan Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın söz konusu saldırıda öldüğünü duyurdu.