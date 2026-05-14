İsrail, Hizbullah İHA'larına Karşı Yeni Koruma Önlemleri Alıyor

14.05.2026 23:34
İsrail ordusu, Hizbullah'ın İHA'larına karşı 158 bin metrekare koruyucu ağ tedarik etti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın fiberoptik insansız hava araçlarına (İHA) karşı askeri araçlar ve yerleşkeler için koruyucu ağ tedarik ettiğini açıkladı.

Hizbullah'ın fiber optik kablolu kamikaze İHA'ları Lübnan'da konuşlu İsrail birliklerine saldırılarda etkili biçimde kullanmaya başlamasının ardından İsrail ordusu yeni tedbirler bulma arayışına girdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, fiberoptik kamikaze İHA'lara karşı 158 bin metrekarelik koruyucu ağ tedarik edildiği bildirildi.

Tedarik edilen koruyucu ağların 20 futbol sahasına eşdeğer büyüklükte olduğuna işaret edilen açıklamada, fiberoptik kamikaze İHA'lara karşı 188 bin metrekarelik ağ daha satın alınacağı aktarıldı.

İsrail ordusu tarafından paylaşılan fotoğraflarda koruyucu ağların askeri araçlar ve yerleşkelere yerleştirildiği görülürken, yeni uygulamanın İHA'larla test edildiği belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine yakın "Israel Hayom" gazetesine 9 Mayıs'ta konuşan isimleri açıklanmayan üst düzey subaylar, İsrail ordusunun Hizbullah İHA'ları karşısında etkisiz kaldığını itiraf etmişlerdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

