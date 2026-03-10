İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdü - Son Dakika
İsrail, Hizbullah Komutanını Öldürdü

10.03.2026 21:32
İsrail Hava Kuvvetleri, Hizbullah'ın 'Nasır' birimi komutanı Hasan Salame'yi öldürdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, önceki gün (Pazar) askeri istihbarat ve Kuzey Komutanlığı'nın yönlendirmesiyle bir saldırı düzenleyerek Hizbullah'ın 'Nasır' birimi komutanı Hasan Salame'yi öldürdü" ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Güney Lübnan'da gece gerçekleştirilen saldırıda İsrail ordusu, Hizbullah terör örgütünün 'Nasır' birimi komutanının öldürüldüğünü doğruladı. İsrail Hava Kuvvetleri, önceki gün (Pazar) askeri istihbarat ve Kuzey Komutanlığı'nın yönlendirmesiyle bir saldırı düzenleyerek Hizbullah'ın 'Nasır' birimi komutanı Hasan Salame'yi öldürdü."

Salame, Haziran 2024'te selefi Ebu Talib'in öldürülmesinin ardından birimin komutanlığı görevine getirilmişti. Salame, Hizbullah terör örgütünde uzun yıllardır bulunan bir isimdi ve örgüt içinde El-Hiyam bölgesi komutanlığı ile 'Nasır' biriminde operasyonlardan sorumlu komutan yardımcılığı dahil birçok görevde bulundu.

Örgütte bulunduğu yıllarda Salame, İsrail devletine karşı birçok faaliyet yürüttü ve İsrail vatandaşlarına yönelik çok sayıda terör planının geliştirilmesinde yer aldı. 'Nasır' birimi, Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki faaliyetlerinden sorumlu üç ana birimden biridir. İsrail ordusu, İran rejiminin himayesinde çatışmaya katılmayı tercih eden Hizbullah terör örgütüne karşı güçlü şekilde hareket etmeye devam edecek ve İsrail vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyecek."

Kaynak: ANKA

