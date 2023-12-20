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İsrail, Hizbullah mensubunun cenaze törenine saldırdı - Son Dakika
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İsrail, Hizbullah mensubunun cenaze törenine saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde düzenlenen Hizbullah mensubu Hasan Ali İbrahim'in cenaze törenine yakın mesafedeki bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda maddi hasar meydana geldi.

İsrail, Hizbullah mensubunun cenaze törenine saldırdı
20.12.2023 - 15:25,
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İsrail ordusu, çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensubu için Lübnan'ın güneyinde düzenlenen defin törenine yakın mesafedeki bir evi hedef aldı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre İsrail güçleri, Hizbullah mensubu "Hasan Ali İbrahim" için cenaze töreninin düzenlendiği Blida beldesindeki 1 eve saldırı düzenledi.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin son anında yaşanan saldırıda, hedef alınan ev ve çevresindeki bölgede maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail topçu birliklerinin Blida beldesinin kuzey bölgesini hedef aldığı kaydedildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 117'ye yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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