İsrail Hükümetinin Gazze Yardım Kararındaki Geri Adım

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hükümetinin Gazze'ye yardımların girmesini engelleme kararından geri adım attığını açıkladı.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin geri adım kararını eleştirdi.

Yardımların girişini engelleme kararından sadece birkaç saat sonra İsrail hükümetinin geri adım attığını belirten Ben-Gvir, bu geri adımın İsrail için "utanç verici" olduğunu savundu.

Ben-Gvir, İsrail'in yapması gerekenin, savaşa geri dönmek ve Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesini sağlamak olduğunu iddia etti.

İsrail hükümetinin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti.

İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.