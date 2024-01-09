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İsrail İHA'sı Lübnan'da bir aracı hedef aldı: En az 3 ölü - Son Dakika
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İsrail İHA'sı Lübnan'da bir aracı hedef aldı: En az 3 ölü

İsrail'e ait İHA, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir aracı vurarak en az 3 kişinin ölümüne neden oldu. Saldırı sonrasında olay yerine ambulanslar sevk edildi ve sağlık çalışanları da hafif şekilde yaralandı. Bu saldırı, dün Lübnan'da Hizbullah komutanının aracının vurulmasının ardından gerçekleşti.

İsrail İHA\'sı Lübnan\'da bir aracı hedef aldı: En az 3 ölü
09.01.2024 - 12:05,
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İsrail'e ait insanız hava aracının (İHA), Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir aracı hedef aldığı saldırıda, en az 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait İHA, Sur kentine bağlı Ganduriyye köyü yakınlarında bir aracı vurdu.

Aracın seyir halinde olduğu, saldırının ardından olay bölgesine ambulansların nakledildiği ifade edildi.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ayrıca, araca yaklaşmak isteyen ambulans ekibinin yakınına da bir füze atıldığı ve bu nedenle sağlık çalışanlarının hafif bir şekilde yaralandığı kaydedildi.

İsrail dün de Lübnan'ın güneyinde Hirbet es-Slim beldesi yakınlarında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in bulunduğu aracı vurmuş, saldırıda Tavil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail İHA'sı Lübnan'da bir aracı hedef aldı: En az 3 ölü - Son Dakika
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