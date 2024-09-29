İsrail İHA'yı Engelledi, Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

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İsrail ordusu, Kızıldeniz yönünden ülkeye doğru ilerleyen insansız hava aracının (İHA) engellendiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, donanmaya ait "Saar 4.5" sınıfı füze botlarının, erken saatlerde Kızıldeniz yönünden ülkeye doğru ilerleyen İHA'yı önlediğini duyurdu.

Ayrıca ülkenin kuzeyindeki Tiberya bölgesine Lübnan'dan atılan 8 roket sonrası bölgedeki alarm sistemlerinin devreye girdiği, bu roketlerin açık alana düştüğü belirtildi.

İsrail, Lübnan'da "düzinelerce Hizbullah hedefini" vurduğunu duyurdu

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'da "Hizbullah'a ait" füze rampaları ve silah depoları dahil olmak üzere "düzinelerce hedefi" vurduğunu bildirdi.

İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Hizbullah hedeflerini vurmayı sürdürdüğü kaydedildi.

?İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1052 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.