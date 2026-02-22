İsrail'in Baalbek Saldırısı ve Hizbullah Tehditleri - Son Dakika
İsrail'in Baalbek Saldırısı ve Hizbullah Tehditleri

22.02.2026 00:20
İsrail, Hizbullah'ın silah hareketliliği nedeniyle Baalbek'e hava saldırısı düzenledi. En az 10 ölü.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusunda Baalbek'e düzenlediği ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığı saldırılarının, Hizbullah'ın silah sistemleri ve roketler konusundaki "olağan dışı" hareketliliğinden kaynaklandığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini paylaşmayan güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, İran'a muhtemel ABD-İsrail saldırısı gerçekleştirilmesi durumunda Hizbullah'ın da kuzeyden İsrail'i hedef alabileceği öne sürüldü.

Haberde, İsrail'in son günlerde Lübnan'da Hizbullah'ın silah sistemleri ve roketler alanında "olağan dışı" hareket tespit ettiği ve İran'a muhtemel saldırı durumunda Hizbullah'ın İsrail'e roket saldırısı düzenleme hazırlığında olduğu savunuldu.

İran'ın karşı saldırılarına Hizbullah'ın yanı sıra Irak'taki İran destekli gruplar ve Yemen'deki Husilerin de destek vereceği ileri sürülen haberde, özellikle savaşta ağır yara alan Hizbullah'ın roket saldırıları için yeniden örgütlendiği ve İsrail ordusunun bu nedenle Baalbek'te 3 Hizbullah karargahını hedef aldığı iddia edildi.

Haberde, tüm bunlara rağmen saldırı kararı alınması durumunda İsrail'in Lübnan'a karşı yoğun saldırılar düzenleme ihtimalinin Hizbullah'ı İsrail'e karşı harekete geçme konusunda kararsız bıraktığı iddia edildi.

İsrail saldırılarında en az 10 kişi hayatını kaybetmişti

İsrail savaş uçakları, 20 Şubat'ta Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinin Riyak beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek-Hermel bölgesindeki çeşitli beldelere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden, aralarında iki üst düzey ismin de bulunduğu 8 mensubunun cenazesini toprağa vermişti.

Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Kamati, İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde düzenlediği saldırıyı "katliam" olarak nitelendirerek, "Artık direnişten başka seçeneğimiz yok." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

