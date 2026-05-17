İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltıları

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Nablus'un güneyindeki Osarin beldesine baskın gerçekleştirdi.

Polis köpekleri eşliğinde Filistinli Eşref Zeydan Adili'nin evini basan İsrail askerleri, evde arama yaparak eşyalara zarar verdi ve çevrede kazı çalışmaları yaptı. Baskın sırasında Adili, İsrail güçlerince darbedildi.

İsrail ordusu Nablus'un batı bölgesi, Ayn Mülteci Kampı ile Zavata ve Beyt İyba köylerine de askeri araçlarla baskın düzenledi.

Ramallah'ın kuzeyindeki Kubar beldesinde Kerim Yusuf ve İlyas el-Fahl isimli iki Filistinli genç, evlerinde yapılan aramaların ardından İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Beytüllahim'in batısındaki Husan Köyü'nde de Muhammed ve Faris Teysir Hamamira kardeşler, evlerine düzenlenen baskının ardından İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail ordusu ayrıca Beytüllahim'in güneydoğusundaki Taku beldesine de baskın düzenledi.