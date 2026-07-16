İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Artıyor

16.07.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailliler, Tulkerim'de Filistinlilere ait araçları ateşe verdi; 1179 Filistinli ölü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim kentinin doğusunda düzenledikleri baskında Filistinlilere ait bir aracı ve traktörü ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Tulkerim kentinin doğusundaki Ramin beldesine baskın düzenledi.

Filistinli Menal Zeydan, fanatik İsraillilerin 4 araçla bölgeye gelerek, Filistinlilere ait bir araca ve traktörü ateşe verdiğini ve araçların tamamen yandığını söyledi.

Zeydan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin başka araç ve evleri de ateşe vermeye çalıştığını ancak bölge sakinlerinin hızlı müdahalesi sayesinde bunun önlendiğini kaydetti.

Beytüllahim kentinin güneydoğusundaki Ebu Encim bölgesinden Enver Favagra (30) Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından saldırıya uğradı. Vücudunda morluklar ve yaralanmalar olan söz konusu Filistinli hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre söz konusu dönemde İsrail askerleri ile İsrailli işgalcilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:15:04. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.