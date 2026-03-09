İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

09.03.2026 13:22
İsrail, Batı Şeria'nın Kuzey Ağvar bölgesinde Filistinlilere ve mülklerine saldırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Kuzey Ağvar (Ürdün Vadisi) bölgesinde Filistinlilerin evlerine saldırdı, mülklerine zarar verdi ve çok sayıda küçükbaş hayvanı çaldı.

Filistin yönetimine bağlı Kuzey Ağvar Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Mutez Beşarat, yaptığı yazılı açıklamada, yerleşimci İsraillilerin, Tubas ilinin kuzeyindeki Teyasir köyü yakınlarındaki Filistinlilere saldırdığını ifade etti.

Gaspçı İsraillilerin Hammamat el-Malih'deki Filistinlilere saldırarak zorla evlerinden çıkardığını aktaran Beşarat, ayrıca Filistinlilere ait çok sayıda küçükbaş hayvanı da çaldıklarını belirtti.

Beşarat, yerleşimci İsraillilerin Malih Okulu'na ve Filistinlilerin yaşadığı küçük bir topluluğun yer aldığı Semra'daki çadırlara da saldırdığını kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor; can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlanıyor.

Son olarak dün Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

