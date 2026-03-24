İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırıları - Son Dakika
İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırıları

İsrail\'in Beyrut\'a Hava Saldırıları
24.03.2026 10:30
İsrail, Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenledi; 1.039 ölü, 2.876 yaralı rapor edildi.

BEYRUT/KUDÜS, 24 Mart (Xinhua) -- İsrail'e ait savaş uçakları, iki günlük bir aranın ardından pazartesi günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerindeki Haret Hureyk ve Bir el-Abed bölgelerine iki ayrı hava saldırısı düzenledi.

Lübnan'ın El-Cedid televizyonunun bildirdiğine göre İsrail ordusu, yerel sakinlere Haret Hureyk, Burc el-Baracne, Şiyah, Gadir, Leylaki ve Gubeyri de dahil olmak üzere bazı mahalleleri tahliye etmeleri uyarısında bulunmuştu.

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, saldırıların yol açtığı patlamalar Beyrut ve çevresinde duyulurken, İsrail'e ait uçaklar, başkent üzerinde alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi.

İsrail ordusu pazartesi günü ilerleyen saatlerde yaptığı bir başka açıklamada da Beyrut'ta "Hizbullah altyapısının" hedef alındığı yeni bir saldırı dalgası başlattığını bildirdi.

Hizbullah, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada Lübnan'dan İsrail'e roket fırlattığını duyurmuş ve bu saldırı 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından sonra gerçekleştiren ilk saldırı olarak kayda geçmişti. İsrail ise buna karşılık başlattığı askeri operasyon kapsamında Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerinin yanı sıra Beyrut'un güney banliyölerini hedef alan yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ı hedef alan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1.039'a, yaralı sayısı ise 2.876'ya yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırıları - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırıları - Son Dakika
