İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

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(ANKARA) - İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarına devam ediyor. Saldırıda hedef alınan tüm bölgelerde büyük yıkımlar meydana geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'nin Lübnan'ın Bekaa ve Beyrut'ta operasyon yapılması planlanan bölgeleri açıklamasından sonra İsrail savaş uçakları Beyrut'u vurmaya devam ediyor. Savaş uçakları tarafından Bekaa ve Beyrut'ta 13 bölge bombalandı.

Bombardımanda Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na çok yakın bir nokta da hedef alındı. O anlara ait fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.