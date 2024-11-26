İsrail'in Beyrut'a Havadan Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut'a Havadan Saldırısı

İsrail ordusu, Beyrut'ta yoğun hava saldırıları düzenleyerek 7 kişinin ölümüne neden oldu.

26.11.2024 19:17
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İsrail ordusu, beklenen ateşkes öncesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun hava saldırısı başlattı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin yanı sıra şehir merkezini de hedef aldı.

El-Basta bölgesindeki Hatemü'l Enbiya Camisi yakınlarındaki 4 katlı bir binayı, bölge nüfusunun yoğun olduğu saatlerde uyarı yapılmaksızın hedef alan İsrail saldırısı sonrası bina tamamen yıkıldı.

Lübnan resmi haber ajansı (NNA) saldırının Nuveyri Caddesi'ndeki Hatemü'l Enbiya Camisi yakınlarındaki bir binayı yıktığını duyurdu.

El-Basta son 4 gün içerisinde ikinci kez hedef alınırken söz konusu binada yerinden edilmiş insanların kaldığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan açıklamaya göre, saldırılarda 7 kişi öldü, 37 kişi yaralanırken, arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Öte yandan İsrail ordusu, Beyrut'un merkezinde 4 bina için tahliye tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun tahliye uyarısı yaptığı Beyrut'un merkezinde bulunan binaların Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumunun (faizsiz dayanışma) şubeleri olduğu belirtiliyor.

Dahiye'ye şiddetli hava saldırıları düzenlendi

Öte yandan İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini de şiddetli hava saldırılarıyla hedef alıyor.

Dahiye bölgesine yönelik saldırılarda, art arda duyulan patlama seslerinden sonra bölgede gökyüzünü yoğun toz ve duman bulutu kapladı.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Beyrut'ta Hizbullah hedeflerine yoğun saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımlarla, Dahiye'deki 20 bina için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Beyrut'a Havadan Saldırısı - Son Dakika

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