İsrail'in Beyrut'a Saldırısı Endişe Yarattı
İsrail'in Beyrut'a Saldırısı Endişe Yarattı

07.05.2026 23:13
BM, İsrail'in Beyrut'a hava saldırısını endişe verici buldu ve tarafları itidale çağırdı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in 17 Nisan'daki ateşkesten bu yana ilk kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenlediğini ve bunun "açıkça çok endişe verici bir gelişme" olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

İsrail'in dün gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırı düzenlemesinin yeni bir yerinden edilme dalgasına neden olduğunu belirten Dujarric, "Bu, 17 Nisan'daki ateşkes ilanı ve ardından uzatılmasından bu yana Lübnan'ın başkentine yapılan ilk saldırıydı. Bu, açıkça çok endişe verici bir gelişme." dedi.

Dujarric, "Saldırıda sivillerin hatta çocukların da öldürüldüğüne dair haberler de bizi derinden endişelendiriyor. Tüm tarafları bir kez daha azami itidal göstermeye ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Lübnan'daki insani durumla ilgili istikrarsızlığın sürdüğüne dikkati çeken Dujarric, İsrail'in bu sabah Lübnan'ın güneyinde 3 köyün daha boşaltılması yönünde emir verdiğini ve sivillerin zorla yerinden edilmeye devam ettiğini vurguladı.

Dujarric, ülke genelinde 1 milyondan fazla insanın yerinden edilmiş durumda olduğu bilgisini tekrarlayarak BM ve ortaklarının insani yardımları tüm kısıtlamalara rağmen ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştığını söyledi.

Lübnan'ın güneyinde konuşlu BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin operasyon bölgesinin tamamında İsrail güçleri tarafından yürütülen yoğun askeri faaliyetleri gözlemlemeye devam ettiğine dikkati çeken Dujarric, "Bu faaliyetler arasında yüksek yoğunluklu zırhlı birlik hareketleri, büyük ölçekli mühendislik çalışmaları ve sürekli lojistik trafiği yer alıyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, BM barış gücü askerlerinin ayrıca, çoğu İsrail güçlerine ait mevzilerinden kaynaklandığı görülen ateş açma olaylarına tanık olduğunu aktararak UNIFIL mevzilerinin süren çatışmalardan doğrudan etkilenmeye devam ettiğini kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

