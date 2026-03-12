İsrail'in Beyrut Saldırısında 8 Ölü, 31 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta deniz kenarına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralananların sayısı 31'e yükseldi.

İsrail ordusu, Beyrut sahilinde bulunan Ramle Beyda'ya gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı, bir kişi artarak 8'e çıktı, yaralananların sayısı 31 olarak açıklandı.

Lübnan basınındaki haberlerde saldırıda sahilde bulunan aracın hedef alındığı bilgisine yer verildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde saldırı nedeniyle denizdeki suyun metrelerce havaya yükselmesi dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.