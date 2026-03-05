İsrail'in Beyrut'ta Hava Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Beyrut'ta Hava Saldırısı

05.03.2026 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Beyrut'ta 2 araca hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda Hizbullah hedef alındı.

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta seyir halindeki 2 araca hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusu Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırıları sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Beyrut'ta Havalimanı Otoyolu'nda seyir halindeki 2 aracı ayrı saldırılarla hedef aldı. Saldırıya ilişkin başka detay paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, saldırıda Hizbullah mensubu bir kişinin hedef alındığı öne sürüldü. Detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

İsrail ordusu gün içerisinde Lübnan genelinde yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail, Lübnan'a yönelik bir saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını ve bu dalgada Hizbullah'a ait onlarca hedefi vurduğunu öne sürdü.

Açıklamada, vurulan hedefler arasında Lübnan'daki Litani Nehri'nin güneyinde Hizbullah'ın roket ve füze rampaları ile bir insansız hava aracı üretim merkezinin bulunduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun açıklamasında saldırıların süreceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Beyrut'ta Hava Saldırısı - Son Dakika

Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:50
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı
Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 00:49:22. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail'in Beyrut'ta Hava Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.