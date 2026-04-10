İsrail'in Bombardımanında Ambulanslar Hedef Alındı

10.04.2026 15:05
İsrail ordusu, Lübnan'a düzenlediği saldırılarda çok sayıda ambulans ve acil araçları hasar gördü.

İsrail ordusunun, saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyine düzenlediği bombardımanlarda çok sayıda ambulans hasar gördü.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deyr Kanun Ras el-Ayn beldesine saldırılar düzenledi.

İsrail saldırılarında İslami Sağlık Kurumu'na bağlı çok sayıda ambulans, itfaiye ve sivil savunma aracı hasar aldı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Hizbullah'ın ambulansları askeri amaçlarla kullandığını iddia ederek, saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Hizbullah'a bağlı İslami Sağlık Kurumu, yıllardır Lübnan'ın güneyindeki halka sağlık ve acil durum hizmeti sağlıyor.

ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1888 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Acil Durum, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

