İsrail\'in Bükreş Büyükelçiliğine Molotofkokteylli Saldırı Düzenlendi

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İsrail'in Bükreş Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, bir kişinin güvenlik denetiminden geçerken büyükelçilik binasının lobisine açılan kapısına molotofkokteyli attığı belirtildi.

Açıklamada, yerel güvenlik güçlerinin saldırıyı gerçekleştiren kişiyi gözaltına aldığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Romanya polisinin faili sorguladığı kaydedildi.