İsrail'in Cenin'deki hava saldırısında 2 Filistinli öldü, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Cenin'deki hava saldırısında 2 Filistinli öldü, 15 kişi yaralandı

İsrail\'in Cenin\'deki hava saldırısında 2 Filistinli öldü, 15 kişi yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısında ölen Filistinlilerin sayısı 2'ye çıktı. Saldırıda ayrıca 15 kişi yaralandı. İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 404 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

23.02.2024 10:31  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısında öldürülen Filistinlilerin sayısı 2'ye çıkarken 15 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam düzenlenen hava saldırısında yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu saldırıda öldürülen Filistinlilerin sayısı 2'ye yükseldi. Açıklamada, saldırı sonucu biri ağır olmak üzere 15 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun dün akşam Cenin kentinde bir araca hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Saldırının İsrail ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracıyla düzenlediği ifade edilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail güçlerinin bir aracı hedef alan saldırısında bir Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 404 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Cenin'deki hava saldırısında 2 Filistinli öldü, 15 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:26:29. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Cenin'deki hava saldırısında 2 Filistinli öldü, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement