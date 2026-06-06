İsrail'in Çiftçilere Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'in Çiftçilere Saldırısı

06.06.2026 02:52
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İsrail, Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırarak 7 kişiyi alıkoydu. Gözaltı ve baskınlar artıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin güneydoğusundaki Atuf köyünde Filistinli çiftçilere saldırdığı ve bazılarını alıkoyduğu bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Filistin topraklarının gasbına karşı verdiği mücadeleyle bilinen Filistinli aktivist Mutaz Bişarat'a dayandırdığı haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askeri üniformasıyla Atuf köyünün doğusundaki el-Miyar bölgesine baskın düzenledi.

Bişarat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 7 çiftçiyi zorla alıkoyarak darbettiğini belirtti.

İsrail askerlerinin olay sırasında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler lehine müdahalede bulunduğunu ifade eden Bişarat, alıkonulan çiftçilerden henüz haber alınamadığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme ve ekin ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Çiftçilere Saldırısı - Son Dakika

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