İsrail'in Cizzin'deki Saldırısı: Muhtar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Cizzin'deki Saldırısı: Muhtar Hayatını Kaybetti

13.06.2026 12:10
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İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'da hava saldırıları düzenledi, Cizzin'de muhtar öldü.

İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Cizzin ilçesine düzenlediği hava saldırısında Reyhan beldesi muhtarı yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun saldırıları ülkenin güneyindeki Cizzin, Sur ve Nebatiye bölgelerinde yoğunlaştı.

Cizzin ilçesinde İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları Reyhan, Kefer Hune, Secid, Serire ve Katrani bölgelerini hedef aldı.

Reyhan beldesine düzenlenen saldırılarda belde muhtarı Ali Bedi hayatını kaybetti. Aynı beldede, elektrik şirketinde çalışan bir kişi evinin yakınında tarım arazisini sularken İHA saldırısında yaralandı.

İsrail savaş uçakları Reyhan'a 2, Secid'e 1 hava saldırısı düzenlerken, Kefer Hune çevresindeki ordu kontrol noktası yakınlarına 3 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Serire'nin Dahr el-Harf bölgesi ile Katrani çevresi de topçu atışlarıyla hedef alındı.

Sur kentinde İsrail topçu birlikleri Sarifa beldesinin çevresi ile Kalavay yakınlarındaki Tuvayri Mahallesi'ni bombaladı. Mecdel Zun beldesi de topçu atışlarına maruz kaldı.

Nebatiye vilayetinde ise İsrail'e ait bir İHA, Kasibe beldesine saldırı düzenledi.

Sabah saatlerinde ise İsrail'e ait bir İHA'nın Sur kentine bağlı Maraka beldesindeki mezarlığı hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Böylece İsrail'in gün boyunca Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, 8 Haziran'da, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 711 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı. Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Cizzin'deki Saldırısı: Muhtar Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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