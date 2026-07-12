Israil'in Dostu Senatör Graham Hayatını Kaybetti

İsrail'de aşırı sağcı hükümetten muhalefete kadar siyasi yelpazenin her kesiminden liderler, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümünün ardından "İsrail'e verdiği koşulsuz desteğe" işaret ederek taziye mesajları yayımladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Gazze Şeridi'ne saldırılar başta olmak üzere İsrail'e koşulsuz destek veren Senatör Graham'ın ölümü nedeniyle yas içinde olduklarını duyurdu.

Graham ile yaptığı son görüşmede İsrail'in kendisinden daha iyi bir dostu olmadığını dile getirdiğini aktaran Netanyahu, "İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti. ABD büyük bir vatanseverini kaybetti. Ben ise çok sevdiğim bir dostumu kaybettim." ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Graham'ın ölümüyle "şoke olduğunu" dile getirdi.

"ABD-İsrail ortaklığının gerçek lideri" olarak nitelediği Graham'ın en zor zamanlarında İsrail'in yanında durmasını asla unutmayacaklarını vurgulayan Herzog, açıklamasında, "İsrail halkı onun kaybının yasını tutuyor ve ben büyük dostumu çok derinden özleyeceğim." ifadesine yer verdi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise "İsrail'in gerçek dostu, en güçlü ve kararlı destekçilerinden" Senatör Graham'ın ölümü üzerine büyük üzüntü yaşadığını belirtti.

Katz, sosyal medya hesabından, "Graham, en zor anlarında İsrail'in yanında durmuş, İsrail ile ABD arasındaki stratejik ittifakı güçlendirmek için yorulmak bilmeden çalışmış ve İsrail'in güvenliği ile kendini savunma hakkını destekleyen sarsılmaz bir ses olmuştur." açıklamasında bulundu.

Enerji Bakanı Eli Cohen ise sosyal medya hesabından Graham'ın ölümüyle İsrail'in Washington'daki en büyük dostlarından birini kaybettiğini belirtti.

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Graham'ın her zaman koşulsuz olarak Tel Aviv'e destek verdiğine işaret etti.

Ben-Gvir, "İsrail, onun dostluğunu, sarsılmaz desteğini ve İsrail'in güvenliğine olan kararlı bağlılığını her zaman hatırlayacaktır." dedi.

Muhalefetten "İsrail'in dostu" Graham'ın ölümüne taziye

İsrailli muhalefet liderleri de ülkelerine verdiği desteğe atıfta bulunarak ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın ölümüne ilişkin taziyeler yayımladı.

İsrail ana muhalefet partisi lideri ve eski başbakanı Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, 71 yaşında ölen ABD'li Senatör Graham'ın İsrail halkına derin bir bağlılık duyduğunun altını çizerek taziyelerini iletti.

Muhalefetteki eski Başbakan Naftali Bennett de sosyal medya hesabından, "Dostum Senatör Lindsey Graham'ın vefatını duymaktan dolayı derin bir üzüntü içerisiyim. Amerika sadık bir vatanseverini, İsrail ise en büyük dostlarından birini kaybetti." ifadelerini kullandı.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise sosyal medya hesabındaki paylaşımında Graham'ın ölümüyle İsrail'in gerçek bir dostu kaybettiğini belirtti.

İsrail'e verdiği koşulsuz destekle tanınan ABD'li Senatör Graham hayatını kaybetti

ABD'de İsrail'e verdiği destekle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu 71 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakın siyasi isimlerden olan ve savunma ile dış politika konularında Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimleri arasında gösterilen Graham, 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

Graham, özellikle İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınıyordu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrılarında bulunmuştu.