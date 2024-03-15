İsrail'in eski Başbakanı Bennett, ABD Senatosu liderinin İsrail'e müdahalesine tepki gösterdi

İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'in "Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiği ve İsrail'de seçimlerin yapılması gerektiği" yönündeki sözlerine tepki göstererek, İsrail'in iç işlerine müdahaleye şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.
Bennett, sosyal medya platformu X üzerinden Schumer'in açıklamalarına yanıt verdi.
"İsrail'in muz cumhuriyeti değil bağımsız bir ulus" olduğunu ifade eden Bennett, "Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, İsrail'in iç işlerine dış siyasi müdahaleye şiddetle karşı çıkıyoruz." açıklamasında bulundu.
"Terörizm tehdidinin Batı'ya doğru ilerlediğini" iddia eden Bennett, uluslararası toplumun İsrail'e "haklı savaşında" yardım etmesi gerektiğini, "böylelikle kendi ülkelerini de koruyacaklarını" kaydetti.
Schumer'den "İsrail'de yeni seçimler yapılsın" açıklaması
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Senato'da yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayarak, "Bu kritik dönemeçte yeni seçimlerin, İsrail'in geleceğiyle ilgili sağlıklı ve açık bir karar verme süreci için tek yol olduğuna inanıyorum." demişti.
ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer, konuşmasında kendisinin her zaman İsrail dostu olduğunu ve İsrail lehine olan şeyleri gündeme getirdiğini belirtmişti.
Schumer, Netanyahu yönetiminin 7 Ekim'den sonra birçok yanlış yaptığını ve Savaş Kabinesinin durumunu iyi yönetemediğini vurgulamıştı.
ABD'li Senatör, "Başbakan Netanyahu, kendi siyasi kurtuluşunu İsrail'in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybetti. Kendisini, Ben-Gvir ve Smotrich gibi aşırı sağcılarla birlikte bir koalisyona soktu ve bunun sonucu olarak Gazze'deki sivil kaybını tolere etmeye fazla meyilli oldu. Bu durum dünya genelinde İsrail'e desteği tarihin en düşük seviyesine itiyor." şeklinde konuşmuştu.
Schumer, Netanyahu'nun yargı reformu konusunda da başarısız olduğunu kaydederek, "İsrail bir firavuna dönüşürse hayatta kalamaz. Hayatı boyunca İsrail'e destek veren biri olarak söylüyorum ki Netanyahu koalisyonu 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarını artık karşılamıyor." demişti.
Gazze'deki saldırılarla birlikte dünyanın konuya bakışının ciddi şekilde değiştiğini belirten Schumer, İsrail halkının da "geçmişte sıkışıp kalan" Netanyahu hükümetinin eylemleri sebebiyle "boğulduğunu" ifade etmişti.
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