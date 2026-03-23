İsrail'in Filistin'e Yönelik İşkenceleri BM Raporunda
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Raportörü Albanese, İsrail'in Filistinlilere işkencenin devlet politikası haline geldiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Filistinlilere yönelik işkence uygulamalarının "fiilen devlet politikası" haline geldiğini belirterek, hükümetleri ihlallere göz yummakla suçladı.

Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi'ne (İHK) sunduğu raporun, Filistin halkına yönelik soykırımı belgelediğini, İsrail'in Filistinlilere karşı "işkenceye elverişli bir ortam yarattığını" aktardı.

Hükümetleri ihlallere göz yummakla suçlayan Francesca Albanese, "(İsrail'e) fiilen Filistinlilere zulmetme izni verildi çünkü hükümetlerinizin ve bakanlarınızın çoğu buna müsaade etti." ifadesini kullandı.

Albanese, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in işkence uygulamalarının fiilen devlet politikası haline geldiğine dikkati çekerek bu sistemin toplumsal olarak üretildiğini, siyasi açıdan savunulduğunu ve kamuoyunda normalleştirildiğini dile getirdi.

İsrail'in Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının "bir başka tehlikeli tırmanışa" işaret ettiğini kaydeden Albanese, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Savunma Bakanı Yisrael Katz dahil olmak üzere yetkililerin soruşturulması çağrısında bulundu.

Albanese, Filistinlilere yönelik istismarın gözaltı merkezlerinin ötesine uzandığını vurgulayarak, "Ben ve birçok kişinin belgelediği ifadeler yalnızca acı dolu trajik hikayeler değil aynı zamanda işgal altındaki tüm topraklarda Filistin halkının tamamını hedef alan ve kapsamlı suç teşkil eden eylemlerle gerçekleştirilen vahşet suçlarının kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Soykırımın işkencenin en uç noktası haline geldiğinin altını çizen Albanese, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuka saygısızlık, Filistin'de durmayacak. İran halkına, Körfez ülkeleri halkına, Lübnan halkına ve Venezuela halkına olanlar bunun kanıtıdır ve muhtemelen ileride dünyanın geri kalanını da derinden etkileyecektir. Filistin'de kaybedilen, hepimiz için kaybedilmiş olacak."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar

23:56
Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler
Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler
23:23
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü
23:14
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
22:41
Ateşkes konuşulurken, İran’a son zamanların en ağır saldırısı
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı
22:06
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür
İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür
21:42
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 00:07:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.