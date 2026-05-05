İsrail'in Filoya Saldırısı Korsanlık

05.05.2026 22:59
Gazze Ablukasını Kırma Komitesi, İsrail'in filoya müdahalesini kınadı, Yunanistan'ı eleştirdi.

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi, İsrail donanmasının Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda müdahalesini "tam anlamıyla korsanlık" olarak nitelendirerek, Batı'nın "korkunç sessizliğini" ve özellikle Yunanistan'ın yardım çağrılarına yanıt vermemesini eleştirdi.

Komite Başkanı Yusuf Acise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun uluslararası sularda müdahalede bulunduğunu belirterek, bu müdahaleyi "tam anlamıyla korsanlık" olarak nitelendirdiklerini ifade etti.

Acise, filodan yapılan yardım çağrısına özellikle Yunanistan'ın yanıt vermediğini vurgulayarak, İsrail ordusunun Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi kınadıklarını ifade etti.

Batılı ülkelerin korkunç sessizliği

Komite olarak olayı "tam anlamıyla suç" şeklinde değerlendirdiklerini ifade eden Acise, uluslararası kurumlar ile özellikle Batılı hükümetlerin sessizliğini eleştirdi.

Acise, "İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı karşısında uluslararası kurumların ve özellikle Batılı hükümetlerin korkunç sessizliğini kınıyoruz." diyerek şunları kaydetti:

"Akdeniz bir zamanlar barış ve güven alanıydı, ancak şimdi bu Siyonist yapı tarafından savaş botlarıyla haksız bir kuşatmaya maruz kalınmaktadır."

Yunanistan'ın da müdahalenin kendi uluslararası sularında gerçekleşmesine rağmen filodan yapılan yardım çağrısına karşılık vermediğini belirten Acise, "Filodaki kardeşlerimiz yardım çağrısında bulundu. Yunanistan'ın filoları ve gemileriyle harekete geçerek onlara yardım etmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Acise, Yunanistan'ın bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, ülkenin Akdeniz'de İsrail adına hareket eden bir taraf haline gelmemesi temennisinde bulundu.

"Tehlikeli bir emsal"

Acise sözlerine şöyle devam etti:

"Bu saldırı tehlikeli bir emsal oluşturmakta ve İsrail'in artık uluslararası hukuku, uluslararası ilişkileri ve uluslararası kurumların tüm prensiplerini tanımadığını göstermektedir.

Bu suçlu yapı saldırı, korsanlık ve terörü gerçekleştirerek, filo organizatörleri ve yöneticilerinin bile öngörmediği ya da beklemediği bir senaryoyu hayata geçirdi."

Farklı senaryoların daha önce öngörüldüğünü ancak İsrail gemilerinin bu kadar uzak bir mesafeye ulaşarak filoyu ve özellikle aktivistleri taşıyan ana gemi dahil bazı ilk gemileri durduracağını ve alıkoyacağını beklemediklerini belirten Acise, bu duruma dikkat çekti.

Acise ayrıca, İsrail ordusunun bu saldırıyı gece karanlığında gerçekleştirerek "bu vahşi ve barbarca eylemin" medya tarafından görünür olmasını engellemeye çalıştığını ifade etti.

180'den fazla aktivist alıkonuldu

"Aktivistlerden gelen bilgilere göre 180'den fazla kişi alıkonuldu ve Aşdod Limanı'na götürüldü." ifadelerini kullanan Acise, İsrail'in bu adımla filonun ilerleyişini durdurmayı hedeflediğini belirtti.

Küresel Sumud Filosu'nun katılımcı sayısı bakımından önemli bir girişim olduğunu belirten Acise, filoda 1000'den fazla aktivist ve gönüllünün bulunduğunu söyledi.

Filonun ilaç, insani yardım malzemeleri, bebek maması ve çeşitli yardım ürünleri taşıdığını aktaran Acise, yardımların Gazze'de abluka altında bulunan sivillere ulaştırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Uluslararası topluma çağrı

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi Başkanı Acise, uluslararası topluma Gazze'ye yönelik deniz koridorunun açılması çağrısında bulundu.

Kalan teknelerin güvenli şekilde ilerlemesine izin verilmesi gerektiğini belirten Acise, bunun yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve ablukanın kırılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve halka yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırının ardından sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor. Öte yandan 180 kişinin İsrail tarafından alıkonduğu bildiriliyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 31 teknenin Yunan kara sularına girdiğini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

