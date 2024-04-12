İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 29 Kişi Öldü

GAZZE, 12 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'de bir konut binasına düzenlediği hava saldırısında en az 29 kişi öldü.
Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, Cuma günü düzenlenen saldırıda onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu ancak ayrıntı vermedi.
İsrail Savunma Kuvvetleri ise Cuma günü yaptığı açıklamada hava kuvvetlerinin son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 60'ın üzerinde hedefi vurduğunu kaydetti.
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