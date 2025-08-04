İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

04.08.2025 10:55
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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4'ü yardım bekleyen, toplam 13 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 4'ü insani yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere 13 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu Gazze'nin birçok bölgesini hedef alan saldırılar düzenledi.

Gazze şehrinin Şucaiye Mahallesinde sivillerin toplandığı bir bölgeye düzenlenen saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine yaptığı topçu saldırısında da 2 Filistinlinin öldüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinin güneyinde bulunan El-Hakr bölgesine saldırı düzenleyen İsrail ordusu, aynı aileden anne, baba ve kız çocuğu olmak üzere 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yönelik İsrail saldırısında da 1'i kadın 2 Filistinli öldürülürken, 20'den fazla yaralı bulunduğu öğrenildi.

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların ardından Gazze'ye yönelik insani yardımı büyük ölçüde engelledi. 2 Mart itibarıyla tüm yardım ve tıbbi geçişleri kapatarak kıtlığın yayılmasına ve "felaket" boyutlara ulaşmasına neden oldu.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda en az 1487 kişi öldürüldü, 10 bin 578 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 350 Filistinlinin yaşamını yitirdi, 37 bin 547 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 60 bin 839 Filistinli hayatını kaybederken, yaralıların sayısının 149 bin 588 olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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