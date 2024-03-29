İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 17 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze kentinde Şucaiye Spor Kulübü ile bir polis memurunu hedef alan saldırılarında en az 17 Filistinli öldü.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'nde ailesinin yanında bir polis memuruna suikast düzenlediği, saldırıda 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Şucaiye Spor Kulübüne yönelik saldırıda da 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve bu kişilerin de kulüpteki insani yardım çalışmalarına katılan polis ve sivillerden oluştuğu aktarılan açıklamada, İsrail'in "Gazze kentinde gerçekleştirdiği katliamda 17 Filistinlinin öldüğü" kaydedildi.
"İşgalci İsrail ordusunun işlediği suçları ve Filistin halkımıza hizmet veren polis güçlerini hedef almayı sürdürmesini kınıyoruz." denilen açıklamada, ABD ile bazı Avrupa ve Batı ülkelerinin İsrail'in sivil, kadın ve çocuklara karşı işlediği suçlarda yanında yer aldığı ifade edilerek, bu durum da en şiddetli ifadelerle kınandı.
Açıklamada, polis güçlerine, sivillere, çocuklara ve kadınlara yardım sağlayanları hedef alan suçlardan İsrail, ABD yönetimi ve uluslararası toplum sorumlu tutuldu.
Dünya ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, "İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ederek insanlığa karşı işlediği suçları kınama ve başta kadın çocuk ve siviller olmak üzere Filistin halkına karşı işlediği katliamları, soykırım ve açlık savaşını durdurmak için" İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.
İsrail, insani yardımlara ulaşmaya çalışan sivilleri hedef almaya devam ediyor
İsrail, daha önce de birçok defa Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef almıştı.
İsrail ordusunun, 29 Şubat'ta Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.
Filistin Yasama Konseyi Üyesi Mustafa el-Bergusi, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım bekleyen 560 Filistinliyi öldürdüğünü, 1500'den fazlasını da yaraladığını duyurmuştu.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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