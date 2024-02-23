İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu Filistinli cezaevinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu Filistinli cezaevinde hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze\'den alıkoyduğu Filistinli cezaevinde hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu bir Filistinlinin, Er-Ramle Cezaevi'nde hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısının 10'a ulaştığı belirtildi.

23.02.2024 13:38
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İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu bir Filistinlinin, Er-Ramle Cezaevi'nde hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze'den alıkoyduğu bir Filistinlinin Er-Ramle Cezaevi'nde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistinlinin ölüm nedeni, ismi ve alıkonulduğu tarihe ilişkin detay verilmeyen açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısının 10'a ulaştığı kaydedildi.

Filistinli yetkililerin açıklamalarına göre İsrail, 7 Ekim'den itibaren yürüttüğü "intikam uygulamaları" kapsamında hapishanelerdeki Filistinlileri "açlık, tecrit ve tıbbi ihmale" maruz bırakıyor.

Kaynak: AA

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