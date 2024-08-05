İsrail'in Gazze saldırılarında 14 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze saldırılarında 14 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda, Deyr el-Belah ve Gazze kentlerinde 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılar sonucunda Deyr el-Belah'ta 8 kişi, Gazze şehir merkezinde 2 kişi, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde ise 4 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, daha önce yıkılan Şeyh Rıdvan Camisi tekrar bombalandı. İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde de Hamame Okulu'na düzenlediği saldırıda 16 Filistinliyi öldürmüştü.

05.08.2024 15:00
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde, Deyr el-Belah ve Gazze kentlerine yönelik saldırılarında 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki El-Matahın bölgesine saldırısı sonucunda yaşamını yitiren 8 kişinin cesetleri, Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.

Gazze'deki şehir merkezinde ise ez-Zeytun Mahallesinin güneydoğusunda yer alan Kuveyt Bulvarı yakınlarında İsrail ordusunun saldırılarıyla 2 Filistinlinin öldüğü aktarıldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan ve daha önce İsrail saldırılarıyla yıkılan Şeyh Rıdvan Camisinin tekrar bombalandığı ifade edildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı da kentin güneybatısında bulunan Tel el-Heva Mahallesi'nde, İsrail'in sivillerin bulunduğu bir bölgeye saldırısı sonucunda, 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu 3 Ağustos günü akşam saatlerinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okuluna saldırı düzenlemiş, aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze saldırılarında 14 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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