İsrail'in Gazze ve Lübnan'a Saldırıları Sürüyor

Güncel

(ANKARA) - İsrail, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in dünkü saldırılarında Gazze'nin kuzeyinde toplam 36 kişinin hayatını kaybettiği, Lübnan'da ise hava saldırılarında 15 kişinin öldüğü, 37 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, dün Gazze'nin kuzeyine ve Lübnan'a yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Gazze'deki Nuseirat kampında 5 kişinin ölümüne yol açan saldırı da dahil olmak üzere, dün Gazze'de düzenlenen İsrail saldırılarında en az 36 kişi hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı Başkanı Mounir al-Bursh, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) 8 gündür Gazze'nin kuzeyine uyguladığı kuşatma sırasında en az 200 kişinin öldüğünü söyledi.

IDF'den Hamas'ı ablukaya almak için Gazze'nin kuzeyine operasyon

IDF, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Hamas'ı açlığa mahküm etmek ve rehineleri serbest bırakmaya zorlamak için bölgeyi kuşatma planları yaptığının" bildirilmesinden sonra Gazze'nin kuzeyinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyonun başlamasından itibaren IDF, bölgedeki Filistinlilere tahliye emirleri verirken, gıda tedariklerini de engelliyor.

Hamas'ın Lübnan'daki temsilcisi Usame Hamdan da yaptığı açıklamada, İsrail'in Jabalia mülteci kampına yönelik son askeri operasyonlarını "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olarak nitelendirirken, İsrail'in "10 gündür kuzeye gıda malzemelerinin girişini engellediğini" söyledi.

WFP: "Ekim ayının başından bu yana Gazze'nin kuzeyine hiç gıda girişi yapılmadı"

Filistin Kızılay Derneği'ne (PRCS) göre, geçtiğimiz 12 ay içinde Gazze'deki çocukların yüzde 90'ı "gıda yoksulluğu" çekti. Dernek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "İnsanların çektiği acılar asla normalleştirilmemeli. Devam etmekte olan bu krizi sona erdirmek için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Dünya Gıda Programı (WFP) da yaptığı açıklamada, ekim ayının başından bu yana Gazze'nin kuzeyine hiç gıda girmediğini ve 1 milyon insanın aç kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"İsrail'in sürdürdüğü savaş, Gazze'nin sağlık sistemini yok ediyor"

Geçen hafta yayınlanan bir BM raporu, İsrail'i, şeritteki savaşta Gazze'nin sağlık sistemini yok etme yönünde ortak bir politika izlemekle suçladı; buna "tıbbi personel ve tesislere yönelik amansız ve kasıtlı saldırılar" da dahil, bunun savaş suçları ve insanlığa karşı suç olarak imha teşkil ettiği söylendi. BM'yi kendisine karşı kurumsal önyargıyla suçlayan ve Hamas'ın sağlık tesislerinde saklandığını iddia eden İsrail ise bulguları reddetti.

İsrail'in Lübnan'a yoğun saldırıları

İsrail güçleri son 24 saat içinde Lübnan'ın çeşitli bölgelerini vurmaya devam ederken, Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin kuzeyindeki iki bölgeye ve başkentin güneyindeki bir bölgeye düzenlediği saldırılarda en az 15 kişinin öldüğünü ve 37 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, eylül ayının sonundan itibaren İsrail saldırılarında en az bin 645 kişinin öldüğünü bildirdi. Bakanlığın son açıklamasında, İsrail'in doğudaki Baalbek kenti ve Bekaa Vadisi'ndeki hava saldırıları nedeniyle 5 hastanenin hasar gördüğü belirtildi.

İsrail'den Lübnan'daki liman ve havaalanlarına "saldırmama" sözü

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Lübnan'ın limanlarının ve uluslararası havaalanının hizmet dışı kalmasından ve bunun da ülkeye giren gıda miktarını kısıtlamasından endişe duyduğunu söyledi. Beyrut'a giden Skau,"Bugün gördüklerim ve duyduklarım yıkıcı, ancak bunun çok daha kötüye gidebileceğini ve bundan kaçınılması gerektiğini hissediyorum. Çok büyük endişelerimiz var ve bunların sayısı da oldukça fazla, ancak bunlardan biri gerçekten de limanlara ve tedarik yollarının işlemeye devam etmesine ihtiyacımız olması" dedi.

Skau, İsrailli yetkililerin Lübnan'daki liman ve havaalanlarının devre dışı bırakılmayacağına dair "taahhütler" verdiğini, ancak Lübnan'ın "çok değişken bir ortam" olduğunu ve "hiçbir şeyi kesin kabul etmediğini" söyledi.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Michael Najjar, İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerinde bulunan tek uluslararası havaalanını hedef almayacağına dair ülkesinin "güvence" aldığını ancak garanti vermediğini ifade etti.

Lübnan'daki sağlık merkezlerinin yarısı kapalı

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'a göre Lübnan'ın çatışma bölgelerindeki birinci basamak sağlık merkezlerinin neredeyse yarısı artan şiddet olayları nedeniyle kapalı durumda. Ghebreyesus, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, çatışma bölgelerindeki 207 merkezden 100'ünün şu anda kapalı olduğunu belirtti. 5 hastane de saldırılardan kaynaklanan yapısal hasarın ardından kapandı.

Ghebreyesus, konuya ilişkin, "Yaklaşık 100 kişinin ölümüne neden olan sağlık çalışanlarına ve tesislerine yönelik saldırılar durmalıdır. Yaralananların sayısı giderek artıyor. Sağlık sistemi sınırlı insan ve kaynak kapasitesi nedeniyle başa çıkmakta zorlanıyor" dedi.

IDF: "Türü ne olursa olsun silahlı adam taşıyan her aracı hedef alacağız"

IDF aynı zamanda dün herhangi bir kanıt sunmadan Hizbullah militanlarının kendilerini ve silahlarını taşımak için ambulansları kullandığını iddia ederek, sağlık ekiplerine "Hizbullah militanlarıyla muhatap olmamaları ve onlarla iş birliği yapmamaları" çağrısında bulundu. IDF'nin Arapça sözcüsü Avichay Adraee sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "Türü ne olursa olsun silahlı adam taşıyan her aracı" hedef alacaklarını duyurdu.

The Guardian'ın haberine göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarından bu yana Hizbullah ya da başka bir Şii siyasi partisi olan Amal'a bağlı sağlık hizmetlerinden en az 50 sağlık görevlisi öldürüldü.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), perşembe günü yaptıkları açıklamada adlı tıbbi yardım kuruluşunun geçen hafta Beyrut'un güneyindeki bir banliyödeki kliniğinin kapatılmasına ve kuzeydeki başka bir banliyödeki faaliyetlerini de ağır hava saldırıları nedeniyle geçici olarak durdurmaya zorlandığı belirtildi.

Hizbullah'ın İsrail'e saldırıları

Hizbullah, Hayfa yakınlarındaki bir İsrail askeri üssüne bir dizi füze fırlattığını açıkladı. Hizbullah, dün İsrail'e roket atmaya devam ettiğini ve sınırın hemen güneyindeki köylerde "İsrail düşman kuvvetlerinin toplandığını" söylediği yerleri hedef aldığını söyledi. Hizbullah, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İsraillilere kayıplar verdirdiğini ve köy çevresinde çatışmaların devam ettiğini belirtti.

IDF ise dün Lübnan'dan ateşlenen 40 roketin durdurulduğunu ve bazılarının tarım arazilerine düşerek yangınlara neden olduğunu açıklarken, İsrail'in kuzeyindeki 5 bölgenin de kapalı askeri bölge haline getirildiğini duyurdu. İsrailli yetkililer, Lübnan'dan fırlatılan ve çoğunu Hizbullah'ın üstlendiği roketlerin ardından üç kişinin hafif şarapnel yaralanmaları geçirdiğini belirtti.